Пензенский СКР объявил конкурс «Моя мама - следователь»

8 марта в России отметят Международный женский день. В преддверии праздника Следственный комитет объявил конкурс «Моя мама - следователь» (0+). В подготовке видеоролика, который будет размещен на официальном видеоканале ведомства, принял участие телеканал «Экспресс». Следователь Юлия Пилясова поделилась, о чем мечтает в праздник.

Подарить улыбку, уделить внимание дочке и окружить ее заботой - это для Юлии Пилясовой, пожалуй, самое главное в жизни. Ценить каждую минуту, проведенную с семьей, ее научила профессия. Выходные для следователя - роскошь.

«Стараемся выбираться на улицу, проводить время с пользой - катаемся на лыжах и коньках, ходим в зоопарк и театр, чтобы ребенку было интересно», - сказала она.

Несмотря на столь юный возраст, пятилетняя Лера знает, как тяжела и трудна работа сотрудника силового ведомства. О работе мамы она рассказывает с гордостью.

«Мама работает следователем, защищает хороших людей от плохих. Тети и дяди рассказывают ей, что они натворили. Когда мама забирает меня из садика, мы с ней обнимаемся и целуемся, а когда приходим домой, она играет со мной в игрушки и читает книги», - рассказала она.

В правоохранительной системе Юлия работает около десяти лет. За это время удалось распутать немало преступлений. Будучи следователем следственного отдела по Ленинскому району Пензы, вела уголовные дела в отношении несовершеннолетних, правоохранителей, находила виновных в незаконном обороте наркотиков и игорной деятельности.

«Сколько себя помню, всегда хотела работать следователем, мечтала расследовать уголовные дела, ловить преступников. Для любой женщины, наверно, 8 Марта, будь то сотрудник какого-либо ведомства или гражданский, этот день очень радостный», - сказала Юлия Пилясова.

В канун Международного женского дня Юлия Пилясова мечтает, чтобы никто не пошел на преступление. Тогда она сможет отметить праздник в семейном кругу.