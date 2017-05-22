22 мая 2017, 19:27Происшествия Следователи выясняют причины унесшего три жизни пожара в Сосновке Три человека погибли в результате пожара в Бессоновском районе. Чрезвычайное происшествие случилось в селе Сосновка. В ночь на 22 мая там сгорел деревянный жилой дом.

Обугленные кастрюли, ведра, тазы, разбросанные по всему двору, и дотла сгоревший дом - это все, что осталось от небольшого хозяйства в селе Сосновка. Ночные посиделки мужской компании обернулись трагедией. В собственном доме сгорели два брата. Вместе с ними погиб и друг. Пожар около двух часов ночи заметили соседи.



«Я подумала, что со свалки идет дым, а то бы вышла. Потом муж мой через 20 минут увидел зарево, и тогда мы уже вышли», - рассказала жительница с. Сосновка Бессоновского района Любовь Радомская.



Жертв могло быть и больше, если бы не бдительность местных жителей. Огонь перекинулся на соседнее здание, где проживает Вера Ивановна. Общими силами дом удалось спасти.



«Я спала, постучали мне в окно, два часа ночи было. Прибежала, а здесь уже все полыхало, горело. Кто с ведрами подбежал, уже начала гореть конюшня. Очень страшно, не передать словами, и сейчас все еще внутри трясется», - поделилась местная жительница Вера Кутаева.

Пожарным жители позвонили уже около трех ночи. В ликвидации огня участвовали восемь человек личного состава и четыре единицы техники.



«Незамедлительно к месту пожара приехала муниципальное пожарное подразделение из села Чемодановка, также им на помощь подоспели пожарные из близлежащей колонии поселения №12, которая в селе Сосновыка расположена, и потом прибыли федеральные пожарные подразделения», - сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.



Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Вместе с домом сгорел сарай во дворе.



Судя по сгоревшему дому, пожар возник в его задней части, где, по словам соседей, у жильцов находилась плита. Поэтому одна из возможных причин возгорания - оставленная включенной конфорка.



Погибшим братьям было чуть более 40 лет, их другу - за 50. Никто из них официально не работал. По словам местных жителей, мужчины часто выпивали, но проблем с ними никогда не возникло.

«Ребята хорошие были, безобидные, но выпивать любили. В округе никому ничего плохого не делали, кто их о чем попросит - они помогали: кому покапать, кому что», - рассказала жительница с. Сосновка Бессоновского района Татьяна Лобанова.



Сотрудники МЧС не исключают вариант, что пожар мог возникнуть из-за непотушенного окурка. Истинные причины еще предстоит установить экспертам.

Происшествия

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