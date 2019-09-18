Следователи выяснят причину гибели мужчины, найденного в Сердобске

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18 сентября 2019, 14:03Происшествия
Сердобский следственный отдел проведет доследственную проверку по факту смерти в водоеме 29-летнего мужчины.
По данным следствия, труп обнаружили на территории кладбища в болоте 17 сентября. Первоначальный осмотр не выявил каких-либо повреждений на теле мужчины. Также установлено, что труп пробыл в воде несколько дней.
Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба следственного управления по Пензенской области. Также выясняются обстоятельства гибели мужчины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, о найденном в Сердобске трупе ранее сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на районное ОМВД, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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