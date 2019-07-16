Следователи установили личность утонувшего в Суре мужчины

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16 июля 2019, 16:04Происшествия
В Пензе на ГПЗ-24 в реке Сура утонул мужчина. Следователи организовали проверку.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 15 июля примерно в 22 часа 33-летний мужчина вместе с родственниками и новыми знакомыми отдыхал на берегу Суры в районе улицы Ангарской. Пензенец пошел купаться и скрылся под водой. Родственники обратились в полицию.
Тело мужчины спасатели достали из водоема днем 16 июля.
«При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на теле не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавили в пресс-службе.
Следователи устанавливают все обстоятельства смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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