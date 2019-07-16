16 июля 2019, 16:04Происшествия

Следователи установили личность утонувшего в Суре мужчины

В Пензе на ГПЗ-24 в реке Сура утонул мужчина. Следователи организовали проверку.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 15 июля примерно в 22 часа 33-летний мужчина вместе с родственниками и новыми знакомыми отдыхал на берегу Суры в районе улицы Ангарской. Пензенец пошел купаться и скрылся под водой. Родственники обратились в полицию.

Тело мужчины спасатели достали из водоема днем 16 июля.

«При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на теле не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавили в пресс-службе.

Следователи устанавливают все обстоятельства смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://penza.sledcom.ru/news/item/1373645/

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