Следователи сообщили подробности гибели парня на ул. Калинина

В Пензе на улице Калинина во время выполнения капитального ремонта разбился 24-летний парень. Следователи проводят проверку.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла 8 октября примерно в пятом часу вечера. Парень выполнял работы на крыше дома №107. Он упал с высоты третьего этажа. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти парня. По ее результатам будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».