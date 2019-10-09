09 октября 2019, 17:08Происшествия

Следователи сообщили подробности гибели парня на ул. Калинина

В Пензе на улице Калинина во время выполнения капитального ремонта разбился 24-летний парень. Следователи проводят проверку.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла 8 октября примерно в пятом часу вечера. Парень выполнял работы на крыше дома №107. Он упал с высоты третьего этажа. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти парня. По ее результатам будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: https://penza.sledcom.ru/news/item/1397567/

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