Следователи проводят проверку по факту смерти малышки в Пензе

20 февраля 2020, 17:08Происшествия
В Пензе по неизвестной причине умерла маленькая девочка.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза», - сообщила старший помощник руководителя управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Ранее СМИ писали о том, что 16 февраля у ребенка поднялась температура. Через некоторое время родственники вызвали «скорую». Но малышка скончалась до приезда медиков. Также сообщается, что изначально заболела мама ребенка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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