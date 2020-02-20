Следователи проводят проверку по факту смерти малышки в Пензе

В Пензе по неизвестной причине умерла маленькая девочка.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза», - сообщила старший помощник руководителя управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее СМИ писали о том, что 16 февраля у ребенка поднялась температура. Через некоторое время родственники вызвали «скорую». Но малышка скончалась до приезда медиков. Также сообщается, что изначально заболела мама ребенка, пишет ИА «Пенза-Пресс».