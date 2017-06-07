07 июня 2017, 13:02Криминал Следователи просят пензенцев помочь в поисках педофила Следственное управление СКР по Пензенской области просит жителей региона помочь в поисках педофила, который приставал к маленькой девочке.

С просьбой оказать содействие к пензенским следователям обратились коллеги из Рязанской области.

По данным следствия, 15 марта 2017 года около 10.30 в подъезде одного из домов по улице Островского города Рязани мужчина совершил развратные действия в отношении малолетней девочки. Есть предположение, что он выслеживал ее, когда она шла из школы домой.

Следователи не исключают возможность того, что мужчина мог приставать и к другим детям при аналогичных обстоятельствах.

«Приметы разыскиваемого: на вид - 25-30 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, усы рыжего цвета, очки в оправе прямоугольной формы. Был одет в пальто серого цвета длиной до колен, спортивную шапку черного цвета», - сообщили в пресс-службе пензенского СУ СКР.

Всех, кто что-либо знает о нем, о его попытках «завести знакомства» с детьми возле образовательных учреждений, просят обращаться по телефонам: 8 (4912) 96-09-63 (Железнодорожный МСО г. Рязань) или 02.

Криминал

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Источник фотографии: http://penza.sledcom.ru/news/item/1134199/