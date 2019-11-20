Следователи опубликовали фото с места смертельного пожара в Каменке

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20 ноября 2019, 14:34Происшествия
В городе Каменка Пензенской области произошел пожар, который унес жизнь 57-летнего мужчины. Следователи проводят проверку.
Дом на улице Паршина загорелся 19 ноября в 12:57. О пожаре сотрудникам МЧС сообщили соседи. Когда специалисты потушили полыхающее строение, они нашли в комнате тело хозяина жилища.
«По имеющейся информации, мужчина проживал один. При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнили в пресс-службе.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности в печи. Точную причину следователи узнают после проверки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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