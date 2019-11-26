Следком установил причину массового заболевания школьников в Заречном

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26 ноября 2019, 19:18Общество
В городе Заречном Пензенской области установили причину массового заболевания школьников. Напомним, с 5 по 11 ноября за медицинской помощью обратился 61 ребенок. В результате, занятия в образовательном учреждении были приостановлены, а следственный отдел организовал проверку.
«Сотрудниками федерального медико-биологического агентства были отобраны пробы готовых блюд, воды, произведены смывы в пищеблоке, обследовался персонал. В школе произведена дезинфекция и организована генеральная уборка. Исследование на бактерии показали отрицательный результат. Таким образом, причиной массового заболевания учащихся школы явилось не отравление, а ротовирусная инфекция», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.
Нарушений санитарно-эпидемиологических правил выявлено не было. По результатам проведенной проверки, следователь принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступления в сфере оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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