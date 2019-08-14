«Сладкие до невозможности». Пензенские волонтеры ищут дом для щенят

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14 августа 2019, 13:02Общество
Сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» просят пензенцев забрать щенков, которых подбросил неизвестный мужчина.
В группе фонда появилось видео с тремя щенками, которым нужен дом.
«Сладкие до невозможности! Хочется съесть, спрятать за пазуху и обниматься сутками напролет», - пишут волонтеры.
По их словам, животных привез мужчина, который нашел их на улице. Несмотря на сложности, связанные с отсутствием места и возможностей их принять, волонтеры сжалились над малышами.
По словам работников фонда, уже через месяц щенки перестанут помещаться в единственной свободной клетке, поэтому им нужны хозяева. Подробная информация о том, как обрести друга, - здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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