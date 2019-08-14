«Сладкие до невозможности». Пензенские волонтеры ищут дом для щенят

В группе фонда появилось видео с тремя щенками, которым нужен дом.

«Сладкие до невозможности! Хочется съесть, спрятать за пазуху и обниматься сутками напролет», - пишут волонтеры.

По их словам, животных привез мужчина, который нашел их на улице. Несмотря на сложности, связанные с отсутствием места и возможностей их принять, волонтеры сжалились над малышами.

По словам работников фонда, уже через месяц щенки перестанут помещаться в единственной свободной клетке, поэтому им нужны хозяева. Подробная информация о том, как обрести друга, - здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».