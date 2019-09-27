Сквер на улице Терешковой будет носить имя «Чайка»

В Пензе станет на один сквер больше. На улице Терешковой благоустраивают заросший участок. Совсем скоро ему дадут имя «Чайка». С инициативой привести в порядок территорию выступили местные жители. Проект удалось реализовать с помощью партии «Единая Россия».

Всего за четыре субботника активисты из партии вместе с местными жителями преобразили территорию до неузнаваемости. Ровный асфальт, новые бордюры, чистые клумбы. Но на этом работа не заканчивается. В планах - установить лавочки и сделать освещение. Сквер, располагаясь на улице Терешковой, будет носить имя «Чайка» - это позывной первой женщины космонавта, а символичный монумент займет в нем центральное место.

«Решили обратиться в местное отделение «Единой России». Вместе со всеми жителями составили проект и подали заявку. Мы были очень рады, что наш проект вошел в число победителей», - сказал жительница Пензы Надежда Родионова.

С инициативой обустроить заброшенный сквер выступили жители ближайших домов. Разработав проект, они обратились в местное отделение партии. Заявка была отправлена на конкурс общественно-значимых проектов «Единой России».

«Мы не могли не поддержать наших жителей в этом желании и стремлении. В Москве выбрали проект, который наше отделение поддерживало. И вот сегодня уже ведутся работы по монтажу самой стелы и по благоустройству территории», - рассказала депутат фракции «Единая России» Законодательного Собрания Пензенской области Ольга Чистякова.

Официальное открытие сквера запланировано на весну, однако часть работ завершат еще за два-три субботника. После этого в зоне отдыха смогут прогуливаться молодые мамы, школьники и пенсионеры.