Сквер на улице Терешковой будет носить имя «Чайка»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 сентября 2019, 19:02Общество
В Пензе станет на один сквер больше. На улице Терешковой благоустраивают заросший участок. Совсем скоро ему дадут имя «Чайка». С инициативой привести в порядок территорию выступили местные жители. Проект удалось реализовать с помощью партии «Единая Россия».
Всего за четыре субботника активисты из партии вместе с местными жителями преобразили территорию до неузнаваемости. Ровный асфальт, новые бордюры, чистые клумбы. Но на этом работа не заканчивается. В планах - установить лавочки и сделать освещение. Сквер, располагаясь на улице Терешковой, будет носить имя «Чайка» - это позывной первой женщины космонавта, а символичный монумент займет в нем центральное место.
«Решили обратиться в местное отделение «Единой России». Вместе со всеми жителями составили проект и подали заявку. Мы были очень рады, что наш проект вошел в число победителей», - сказал жительница Пензы Надежда Родионова.
С инициативой обустроить заброшенный сквер выступили жители ближайших домов. Разработав проект, они обратились в местное отделение партии. Заявка была отправлена на конкурс общественно-значимых проектов «Единой России».
«Мы не могли не поддержать наших жителей в этом желании и стремлении. В Москве выбрали проект, который наше отделение поддерживало. И вот сегодня уже ведутся работы по монтажу самой стелы и по благоустройству территории», - рассказала депутат фракции «Единая России» Законодательного Собрания Пензенской области Ольга Чистякова.
Официальное открытие сквера запланировано на весну, однако часть работ завершат еще за два-три субботника. После этого в зоне отдыха смогут прогуливаться молодые мамы, школьники и пенсионеры.
27 сентября 2019, 19:41В Пензе чествовали работников машиностроительной отрасли
27 сентября 2019, 19:36Пензенские молодые специалисты вернулись с форума «Инженеры будущего»
27 сентября 2019, 19:31Чиновники пояснили, почему реконструкция Бакунинского моста дороже Свердловского...
27 сентября 2019, 19:28На заводе в Грабово начали выпускать емкости для хранения нефтепродуктов
27 сентября 2019, 19:23Пензенские регбисты взяли «бронзу» на международном турнире в Париже
27 сентября 2019, 19:19«Экспресс» покажет видеоверсии спектаклей «Театрального Приволжья»
27 сентября 2019, 19:16Глава города рассказал, почему у него будет два заместителя
27 сентября 2019, 19:09Пензенские пожарные приняли участие в соревнованиях «Вертикальный вызов»