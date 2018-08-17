Сквер на Шуисте планируют сделать местом притяжения пензенцев

В пензенском микрорайоне Шуист 17 августа благоустроили сквер, который расположен вблизи новой школы по ул. Светлая. В очистке леса принял участие мэр Виктор Кувайцев.

В лесном массиве срубили сухие ветки деревьев, вырубили сухостой, кронировали старые зеленые насаждения, покосили траву, провели санитарную уборку. В работах были задействованы 46 человек, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Виктор Кувайцев высоко оценил инициативу пензенцев сохранить лес.

«Благодарен всем активным пензенцам, которые принимают участие в мероприятиях по сохранению городских лесов и зеленых зон», - сказал он.

В настоящее время планируется разработка концепции развития сквера, который может стать центром притяжения для всех горожан, отметили в пресс-службе.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».