Сквер на Шуисте планируют сделать местом притяжения пензенцев

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 августа 2018, 14:34Общество
В пензенском микрорайоне Шуист 17 августа благоустроили сквер, который расположен вблизи новой школы по ул. Светлая. В очистке леса принял участие мэр Виктор Кувайцев.
В лесном массиве срубили сухие ветки деревьев, вырубили сухостой, кронировали старые зеленые насаждения, покосили траву, провели санитарную уборку. В работах были задействованы 46 человек, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Виктор Кувайцев высоко оценил инициативу пензенцев сохранить лес.
«Благодарен всем активным пензенцам, которые принимают участие в мероприятиях по сохранению городских лесов и зеленых зон», - сказал он.
В настоящее время планируется разработка концепции развития сквера, который может стать центром притяжения для всех горожан, отметили в пресс-службе.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
17 августа 2018, 16:04В Пензе предложили создать МУП для работы осужденных
17 августа 2018, 15:47Пензенский бизнесмен считает, что людей в возрасте от 50 лет надо учить бесплатно
17 августа 2018, 15:34На Южной поляне у автозаправки вспыхнул пожар. ВИДЕО
17 августа 2018, 15:04Пензенцы обеспечили прирост производства птицы в РФ
17 августа 2018, 14:34Сквер на Шуисте планируют сделать местом притяжения пензенцев
17 августа 2018, 14:03В Пензенской области уменьшилось число школ, требующих капремонта
17 августа 2018, 13:33Иван Белозерцев призвал пензенцев сдавать оружие
17 августа 2018, 13:02Делегация из Китая оценила продукцию пензенского «Молкома»