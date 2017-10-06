06 октября 2017, 20:21Криминал СКР завел уголовное дело на мужчину, державшего заложниц в Пензе Следственный отдел по Железнодорожному району города Пензы СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины по факту незаконного лишения свободы трех женщин с применением оружия.

По данным следствия, вечером 6 октября мужчина, находясь в сауне на ул. Бакунина, не давал трем женщинам покинуть помещение, угрожая оружием.

«Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников Росгвардии Пензенской области и регионального Следственного комитета потерпевшие освобождены (их здоровью вред не причинен), преступник задержан», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего – следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и подозреваемого. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении последнего, расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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