СКР завел уголовное дело на мужчину, державшего заложниц в Пензе

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06 октября 2017, 20:21Криминал
Следственный отдел по Железнодорожному району города Пензы СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины по факту незаконного лишения свободы трех женщин с применением оружия.
По данным следствия, вечером 6 октября мужчина, находясь в сауне на ул. Бакунина, не давал трем женщинам покинуть помещение, угрожая оружием.
«Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников Росгвардии Пензенской области и регионального Следственного комитета потерпевшие освобождены (их здоровью вред не причинен), преступник задержан», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего – следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и подозреваемого. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении последнего, расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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