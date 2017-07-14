СКР заинтересовалось «играми» пензенских подростков на канатной дороге

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14 июля 2017, 12:36Общество
В Пензе региональное управление СКР проводит доследственную проверку по факту нахождения подростков на канатной дороге.
Напомним, в Сети появилось видео, на котором подростки забрались на канатную дорогу. Один из них на большой высоте зацепился руками за перекладину и повис на ней, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«В настоящее время следственными органами проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба управления.
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