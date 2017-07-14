14 июля 2017, 12:36Общество СКР заинтересовалось «играми» пензенских подростков на канатной дороге В Пензе региональное управление СКР проводит доследственную проверку по факту нахождения подростков на канатной дороге.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором подростки забрались на канатную дорогу. Один из них на большой высоте зацепился руками за перекладину и повис на ней, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«В настоящее время следственными органами проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба управления.

Общество

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Источник фотографии: Фотография: скриншот с видео https://www.youtube.com