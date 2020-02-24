СКР опубликовал фото со смертельного пожара в Наровчатском районе

Пензенские следователи проводят проверку по факту пожара в селе Казенчик в Наровчатском районе, который унес жизнь двух человек.

Компания из семи человек находилась в доме вечером 23 февраля. По предварительным данным, на месте печи вспыхнул огонь, который распространился дальше. Пятеро смогли выбраться из горящего строения, они пытались спасти тех, кто остался внутри.

«Но самостоятельно найти их они не смогли из-за сильного задымления и распространения огня. После ликвидации пожара тела 37-летнего мужчины и 44-летней женщины обнаружены в доме. 64-летний хозяин жилища госпитализирован с ожогами в лечебное учреждение», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

После того, как будут получены результаты экспертизы, которая покажет точную причину смерти людей, будет решено возбуждать дело или нет. При первоначальном осмотре на телах обнаружили только следы термического воздействия, пишет ИА «Пенза-Пресс».