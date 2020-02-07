СКР обнародовал видео с места смертельного пожара в Белинском районе

07 февраля 2020, 12:34Происшествия
В Белинском районе Пензенской области произошел пожар, который унес жизнь 66-летнего мужчины. Следователи проводят проверку.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 5 февраля в селе Свищевка на улице Советской вспыхнул дом. Когда пожарные потушили пламя, они обнаружили в комнате тело хозяина строения. Пенсионер жил один.
«При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнили в ведомстве.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
07 февраля 2020, 15:38Начальник пензенской полиции рассказал о борьбе с употреблением снюсов в школах
07 февраля 2020, 15:04В Пензенской области стало на 60% меньше изнасилований и на треть меньше грабежей
07 февраля 2020, 14:34В Пензенской области ссора пастухов закончилась убийством
07 февраля 2020, 14:34В Кузнецком районе 8 семей необоснованно получили соцвыплаты на жилье
07 февраля 2020, 13:33В Грабово пьяный дебошир сдавил шею полицейскому
07 февраля 2020, 13:02На удостоверения для многодетных пензенских семей потратят почти 2 млн руб
07 февраля 2020, 12:34Олег Мельниченко отчитался перед пензенскими депутатами о работе в Совете Федерации...
07 февраля 2020, 12:34СКР обнародовал видео с места смертельного пожара в Белинском районе