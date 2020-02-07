СКР обнародовал видео с места смертельного пожара в Белинском районе

В Белинском районе Пензенской области произошел пожар, который унес жизнь 66-летнего мужчины. Следователи проводят проверку.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 5 февраля в селе Свищевка на улице Советской вспыхнул дом. Когда пожарные потушили пламя, они обнаружили в комнате тело хозяина строения. Пенсионер жил один.

«При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, пишет ИА «Пенза-Пресс».