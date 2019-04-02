Скончался заслуженный тренер РСФСР Александр Земсков

На 69-м году жизни скончался Заслуженный тренер РСФСР по легкой атлетике Александр Земсков.

Он умер 1 апреля. Вся спортивная общественность Пензенской области, работники министерства физической культуры и спорта области скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Михайловича.

Церемония прощания с Александром Земсковым состоится 4 апреля с 11.00 до 12.00 в Пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко. Отпевание пройдет в Успенском соборе. Похоронят Александра Михайловича на Богословском кладбище.

«Александр Михайлович родился 10 сентября 1950 года в селе Песчанка Сердобского района Пензенской области. С 1974 года, после окончания службы в рядах Советской армии начинается его трудовая деятельность. С этого времени и на протяжении 45 лет Александр Земсков – тренер-преподаватель по легкой атлетике.

С 1983 по 2000 годы Александр Михайлович работал в школе высшего спортивного мастерства старшим тренером-преподавателем. Потом тренировал молодых спортсменов в комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школе. Последнее его место работы – это спортивная школа №6 города Пензы, где он тренировал юных легкоатлетов, используя свои инновационные методы.

За подготовку мастера спорта СССР международного класса по легкой атлетике, рекордсмена СССР в беге на 800 метров Виктора Калинкина 9 ноября 1983 года Александру Михайловичу присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР». А в 1986 году за участие в судействе «Игр доброй воли» Земсков стал судьей Всесоюзной категории по легкой атлетике.

На протяжении всей своей трудовой деятельности А.М. Земсков подготовил большое количество спортсменов – разрядников, начиная от массовых разрядов и заканчивая почетными званиями МС и МСМК. Воспитанники Александра Михайловича ежегодно становились победителями и призерами областных и всероссийских соревнований.

В 2007 году Александр Михайлович Земсков стал победителем конкурса «Новое поколение» среди тренеров-преподавателей, работающих с детьми», - говорится в некрологе, пишет ИА «Пенза-Пресс».