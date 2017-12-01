01 декабря 2017, 12:35Общество Скончался бывший ректор ПГУ Евгений Ломтев Пензенский государственный университет с прискорбием сообщает о смерти на 81-м году жизни советника при ректорате Евгения Ломтева и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким.

Прощание состоится в субботу, 2 декабря. О месте и времени сообщат дополнительно.

Евгений Ломтев являлся заслуженным деятелем науки и техники РФ, доктором технических наук, профессором, членом Международной академии информатизации и Российской метрологической академии, академиком Академии проблем качества РФ, ректором Пензенского политехнического института (1982-1999, ныне - Пензенский государственный университет), Почетным профессором ПГУ и советником при ректорате.

Евгений Ломтев начал трудовую деятельность в 1951 году. Служил в Советской Армии. В 1959 году поступил в Пензенский политехнический институт (ныне - ПГУ). В 1960-м перешел на заочный факультет, совмещая учебу с работой в отраслевой научно-исследовательской лаборатории автоматизации электрических измерений и контроля. Участник ВДНХ СССР, был награжден серебряной и бронзовой медалями. В 1965 году, окончив ППИ, поступил в аспирантуру. Работал старшим преподавателем, доцентом, заведующим и профессором кафедры «Информационно-измерительной техника» ПГУ. Ученик и последователь научной школы профессора Шляндина. Автор четырех монографий, более 250 научных работ и свыше 80 патентов и авторских свидетельств.

13 декабря 1982 года приказом МВ и ССО РСФСР его назначили ректором Пензенского политехнического института. В 1987 году, оставаясь ректором вуза, избирается заведующим кафедрой ИИТ, во главе которой оставался до 2009 года, в настоящее время - профессор кафедры «Информационно-измерительная техника и метрология» ПГУ. Возглавлял вуз в течение 16 лет.

В годы работы Евгения Ломтева на посту ректора в институте произошли большие изменения: появились новые специальности, факультеты, возрос и укрепился докторский и профессорский корпус вуза. В 1993 году институт преобразовали в технический университет, а с 1998 года учреждение стало государственным университетом.

Евгения Ломтева также неоднократно избирали депутатом местных Советов различного уровня. Он возглавлял областную организацию общества «Знание», Совет ректоров города.

Награжден орденами «Знак Почета», «Дружбы народов», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знаками «Отличник высшей школы», «Почетный работник высшего образования России», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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