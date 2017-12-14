14 декабря 2017, 13:06Общество Скончалась почетный гражданин Пензенской области Татьяна Мартыненко Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены правительства,глава Пензы Валерий Савельев и глава администрации города Виктор Кувайцев выразили соболезнования родным и близким Татьяны Мартыненко.

Почетный гражданин Пензенской области, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер орденов Красной Звезды, «Отечественной войны 2-й степени», награжденноая медалями «За Победу над Германией» и «За освобождение Праги», Татьяна Тарасовна Мартыненко скончалась 14 декабря в день своего рождения. Сегодня ей исполнилось бы 94 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Ушел из жизни удивительный человек, все свое сердце и душу отдававший любимому делу. Ее знали, любили и ценили несколько поколений наших земляков.

Татьяна Тарасовна Мартыненко родилась 14 декабря 1923 года в г. Пензе в семье рабочих. В 1941 году, сразу после окончания 9 класса, пошла работать на завод и учиться в школу медицинских сестер, а уже в начале 1942 – на фронт. Медсестрой Татьяна Мартыненко воевала на Карельском, 1-м Украинском фронтах. На передовой выносила раненых с поля боя. В одном сражении спасла жизнь семнадцати солдатам. Как-то пришлось даже одному из бойцов вытаскивать осколок снаряда зубами, потому что под рукой не оказалось подходящего инструмента. Татьяна Тарасовна закончила войну на Первом Украинском фронте в составе 172-й стрелковой Павлодарского ордена Суворова дивизии под командованием Героя Советского Союза А.А. Краснова. В октябре 1945 года Татьяна Мартыненко вернулась в родную Пензу. В 1949 году открыла в Доме пионеров и школьников первую секцию туризма в Пензе, где занимались дети и их родители.

Благодаря профессиональным и личным качествам Татьяны Тарасовны, ее коммуникабельности и неиссякаемой жизненной энергии, оптимизму и инициативности в Пензе стало активно развиваться туристское движение, прежде всего среди школьников. Трудно сосчитать, скольких мальчишек и девчонок она увлекла туризмом, спортом, скольких спасла от дурного влияния, от исковерканной судьба.

Татьяна Тарасовна Мартыненко всегда была безраздельно предана детям, идее воспитания нравственно и физически здорового поколения пензенцев.

Особая роль Татьяны Мартыненко в решении проблемы оздоровления детей-инвалидов и их социальной адаптации. В Центре детского, юношеского туризма и экскурсий г. Пензы, где Татьяна Тарасовна работала педагогом дополнительно образования, она организовала коррекционную секцию для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Татьяна Мартыненко навсегда вошла в плеяду наших выдающихся земляков, стала человеком-легендой, светлая память о котором навсегда сохранится в наших сердцах».

Общество

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