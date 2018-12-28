Скатившийся с ул.Бекешской внедорожник едва не задел пешехода. ВИДЕО

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28 декабря 2018, 17:39Происшествия
На улице Бекешской в Пензе, которая известна местным жителям крутым склоном, начался сезон «веселых горок». Очередной инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.
Ролик пользователь Галина Арбузова разместила на своем канале в Youtube. На кадрах видно, как с горы задним ходом катится иномарка. Машина остановилась, только въехав в сугроб. В это время по дороге шла женщина, она вовремя заметила внедорожник и отошла в сторону.
«И это не смотря на то, что чистят и посыпают гору», - отметила пензячка, на доме которой установлена камера, запечатлевшая случившееся.
Ежегодно в этом месте с наступлением холодного времени года происходят ДТП. Видео становятся поводом для обсуждения в Сети, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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