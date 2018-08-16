Скандинавская ходьба готовит пензенских пенсионеров к активной старости

17 августа в Каменском районе Пензенской области пройдет региональный фестиваль скандинавской ходьбы (0+). Спортивный праздник с нетерпением ждут те, кто освоил этот вид физической активности и постоянно совмещает приятное с полезным.

Большой комплекс упражнений, в числе которых - элементы дыхательной гимнастики. Его выполняют три десятка пожилых, но активных пенсионеров. Вместе они занимаются спортом уже несколько лет. Вере Макаровой скоро 90, и она как никто другой почувствовала на себе пользу от регулярных занятий.

«Руки и ноги не работали, теперь все функционирует. Мне помогает, я довольна», - сказала она.

Тем, кому мало просто упражняться и кто хочет проявить инициативу, есть куда направить энергию. Например, так как число групп год от года растет, сейчас их только в Пензе 16, тренеров стало не хватать.

«Вышла, стала с ними проводить зарядку, им понравилось. Теперь, когда нет основных тренеров, я занимаюсь этим. Начинаю с шеи, потом плечи, живот, талия и ноги, все суставы», - рассказала тренер Светлана Фомина.

Многие приходят на коллективные занятия с внуками. Так подрастающее поколение с малых лет привыкает к физической культуре. А в целом рост популярности скандинавской ходьбы заставляет объединяться разрозненные группы. Так, в Пензе три года существует общее движение клубов, практикующее этот вид физической активности.

«Даже власти легче будет общаться с одним человек, представителем организации, чем с целым советом, поэтому решили создать подобный союз», - сказала координатор движения клубов скандинавской ходьбы Пензенской области Светлана Грачева.

Группы занимаются по два-три раза в неделю. Упражнения оздоровительной гимнастики разнообразны, в том числе - элементы древнерусской. И люди не слепо выполняют, что скажет тренер, а вникают в то, какую пользу дает то или иное движение.

«Все упражнения поясняются с точки зрения анатомии, физиологии, биомеханики, как это в конечном счете будет воздействовать на организм», - рассказал председатель «Содружества скандинавской ходьбы» Пензы Виктор Полюхин.

Общий интерес объединяет сотни пенсионеров по всей области. Популярность скандинавской ходьбы позволяет по несколько раз в год проводить областные фестивали. Очередной состоится 17 августа в Каменском районе на территории базы отдыха «Белая гора». Таким образом, активная жизненная позиция - не только залог крепкого здоровья, но и возможность уверенно трудиться, когда будут изменены параметры пенсионной системы.

«Цель данного законопроекта - повысить размер пенсий тем гражданам, которые уже находятся на заслуженном отдыхе и не работают. В результате должна осуществляться опережающая инфляцию индексация. До 2024 года средняя пенсия должна достигнуть 20 тысяч рублей», - пояснил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.

В Пензенском регионе насчитывается порядка 50 групп скандинавской ходьбы.