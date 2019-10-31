Скандал из-за ревности двух городищенцев закончился смертью

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 27 октября мужчина выпивал со своей возлюбленной. Через некоторое время он вышел из дома, а когда вернулся, заметил, что женщина с кем-то выпивала, пока его не было. На вопрос о том, кто был в гостях, сожительница не ответила. Влюбленные начали ссориться, сельчанин схватил нож и несколько раз вонзил его в несчастную. Она скончалась на месте происшествия.

О том, что женщина умерла, мужчина рассказал соседке только утром 28 октября, он попросил вызвать полицейских. Правоохранители задержали подозреваемого. Они заключили его под стражу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В настоящее время следователи устанавливают причины случившегося. Расследование продолжается.