Скандал из-за ревности двух городищенцев закончился смертью

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31 октября 2019, 11:47Криминал
В Городищенском районе Пензенской области убили 55-летнюю женщину. Следователи возбудили уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 27 октября мужчина выпивал со своей возлюбленной. Через некоторое время он вышел из дома, а когда вернулся, заметил, что женщина с кем-то выпивала, пока его не было. На вопрос о том, кто был в гостях, сожительница не ответила. Влюбленные начали ссориться, сельчанин схватил нож и несколько раз вонзил его в несчастную. Она скончалась на месте происшествия.
О том, что женщина умерла, мужчина рассказал соседке только утром 28 октября, он попросил вызвать полицейских. Правоохранители задержали подозреваемого. Они заключили его под стражу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В настоящее время следователи устанавливают причины случившегося. Расследование продолжается.
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