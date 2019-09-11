Скандал из-за цен на проезд. УФАС требует новый конкурс по распределению 4 маршрутов

Как сообщила заместитель руководителя управления Елена Прокаева, ведомство провело проверку перевозчиков. В результате было возбуждено два дела по подозрению в картельном сговоре. Далее специалисты оценили деятельность мэрии – законности выдачи свидетельств на перевозки частным предпринимателям.

Вопросы у сотрудников УФАС возникли по ряду маршрутов – №54, 66, 70, 89. На них был конкурс среди перевозчиков в 2012 году.

«Услуги должны были оказываться по регулируемым тарифам. Договоры действовали до 8 апреля 2019 года. 29 декабря 2018-го мэрия утвердила постановление по планированию перевозок на 2019 год. Предусматривалось, что свидетельства на перевозки по этим четырем маршрутам должны были быть выданы не позднее 9 апреля 2019 года. С момента выдачи этих свидетельств, согласно акту, перевозчики могли перейти на нерегулируемые тарифы. Вместе с тем, если муниципалитет принимает решение о смене вида тарифа (с регулируемого - на нерегулируемый), то свидетельства также должны были снова торговаться на конкурсе.

Согласно закону, если оказание услуг по перевозке финансировалось из какого-либо бюджета, то свидетельства также должны быть выданы по результатам конкурсной процедуры. По данным, которые нам поступили, все перевозчики получали субсидии на выпадающие доходы - на перевозку льготников. Кроме того, есть решение арбитражного суда о взыскании с муниципалитета средств на субсидирование перевозок. Отсюда следует вывод, что перевозчики получали финансирование из бюджета. То есть свидетельства должны были выдаваться через конкурс. Другие участники рынка были лишены раза претендовать на возможность предоставления услуг», - отметила Елена Прокаева.

В адрес мэрии ведомство направило два предупреждения. Администрации нужно будет привести документ планирования регулярных перевозок в соответствие с законодательством. Срок исполнения - до 30 сентября. Если предупреждение не будет исполнено в этот срок, то УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства. Чтобы решить вопрос, отмечает Елена Прокаева, в идеале, мэрия должна отозвать свидетельства, пишет ИА «Пенза-Пресс».