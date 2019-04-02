Скалолазы из Пензы стали победителями престижных соревнований

Пензенские скалолазы вернулись с победой с престижных соревнований из Калининграда. Там проходило первенство России в дисциплине «трудность» и всероссийские юношеские соревнования «Янтарные вершины» в лазании на «скорость» и по валунам. Турниры стали самыми важными среди молодежных 2019 года. За звание сильнейшего боролись более 500 спортсменов из 38 регионов страны.

В дисциплине «скорость» нет права на ошибку. От точности расчетов и умения держать равновесие зависит, сколько времени уйдет на прохождение вертикальной дистанции. Данила Андреев выбрал самый динамичный вид скалолазания и не прогадал. Пензенец вернулся с победой из Калининграда, где прошли всероссийские юношеские соревнования «Янтарные вершины».

«Мы тренировались месяц. Думаю, что за счет этого у меня прибавилась мышечная масса, поэтому стало легче бежать», - сказал Данила Андреев.

Чтобы стать сильнейшим среди подростков 10-13 лет, ему пришлось состязаться в скалолазании с 80 спортсменами. Причем уровень их подготовки высок. Соревнования были отборочными в молодежную сборную России для участия в первенствах мира и Европы. С тренером победитель «Янтарных вершин» занимается всего два с половиной года, но уже достиг серьезных результатов.

«У него до этого уже была хорошая физическая подготовка, но для скалолаза она не специфическая, мышцы работают совершенного иначе, нежели в тренажерном зале, в легкой атлетике, он быстро добился неплохих результатов», - рассказал тренер по скалолазанию Андрей Пчелинцев.

На состязаниях в Калининграде пензенские спортсмены соревновались в лазании «трудность», на «скорость» и в «боулдеринге». Сборная команда области состояла из двух десятков скалолазов. Всего же этим видом спорта только в Пензе профессионально занимаются свыше 200 человек.

«Этот вид спорта внесли в Олимпиаду-2024, которая пройдет в Токио. Надеемся, что будет разделение на дисциплины, в том числе - на «скорость», это профилирующий для Пензы вид. Также надеемся, что в областном центре появится скалодром, по поручению губернатора его должны поставить в «Воейкове», - рассказал президент федерации скалолазания Пензенской области Алексей Гречихин.

Сейчас шесть пензенских скалолазов готовятся к спартакиаде учащихся, которая пройдет в конце июня в Екатеринбурге (0+). Но для начала спортсмены должны повысить свой рейтинг на всероссийских турнирах в Тюмени и Перми (0+).