Символ форума «Инженеры будущего» поехал в Пензу

Символ международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» (18+) отправили в Пензу. Именно здесь он будет проходить в 2020 году.

На закрытии форума «Инженеры будущего-2019» в Оренбурге Пензенский регион представлял зампред облправительства Валерий Беспалов.

«Мы будем очень рады видеть вас в следующем году в нашей прекрасной Пензенской области», - отметил Валерий Беспалов и принял из рук своего коллеги символ форума.

В этом году в мероприятии приняли участие около 1000 молодых специалистов из более чем 40 стран. Лидером рейтинга корпоративного первенства стал холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». В составе этой команды работали представители пензенских предприятий – АО «НИИЭМП», НПП «Рубин» и АО «Радиозавод», отметили в пресс-центре, пишет ИА «Пенза-Пресс».