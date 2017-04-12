12 апреля 2017, 20:11Общество Симонов: В 2016 году коррупционеры нанесли ущерб в 30 млн руб Глава регионального кабинета министров Николай Симонов провел заседание комиссии, координирующей работу по противодействию коррупции. Собравшиеся в правительстве Пензенской области рассмотрели вопросы профилактики коррупционных правонарушений в сфере здравоохранения и муниципальных закупок.

Профилактика коррупции стала главной темой обсуждения в правительстве области. 30 миллионов рублей - такой ущерб был зафиксирован в регионе по результатам оконченных в 2016 году уголовных дел. Обвинительный приговор вынесен в отношении 115 лиц. В списке коррупционеров - восемь глав администраций сельских советов и 44 руководителя организаций и учреждений.



«В 2016 году правоохранительные органы области выявили 158 преступлений коррупционной направленности. В суд направлено 124 уголовных дела. Все-таки, по той аналитике, которую мы имеем, большая часть правонарушений наблюдается на муниципальных уровнях», - сказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.



Большую часть заседания посвятили преступлениям в системе здравоохранения. В 2016 году были проведены ревизии финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений. В список нарушителей вошли Бессоновская районная больница, Лопатинская, Наровчатская и Мокшанская участковые больницы, а также областная психиатрическая. Здесь неправомерно начислялись надбавки к зарплате и выплаты медработникам и велись расходы на выплату штрафов и пеней после проверок контролирующих органов. Также в учреждениях здравоохранения выявлены факты недостачи продуктов питания пациентам. В итоге привлечено к ответственности 24 должностных лица, в том числе - главные врачи и главные бухгалтеры. В отношении шести сотрудников проводились следственные действия.

«В отношении главного врача неверкинской районной больницы (отстранен от занимаемой должности) и завхоза возбуждены были уголовные дела по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Ущерб учреждению в настоящее время возмещен в полном размере», - сообщил заместитель министра здравоохранения Пензенской области Виталий Пивоварчук.

Следственные действия ведутся также в отношении заведующей учебной частью Пензенского областного медицинского колледжа (статья «Мошенничество») и в отношении трех врачей за неправомерную выдачу листов нетрудоспособности. А вот факты взяток в учреждениях здравоохранения не подтвердились, хотя всего в 2016 году в областное министерство поступило 20 обращений граждан по этому поводу.

Общество

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