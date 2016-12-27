27 декабря 2016, 19:31Экономика Симонов рассказал, что ждет экономику Пензенской области Что будет с экономикой Пензенской области в 2017 году? Этот и другие вопросы обсудили в прямом эфире радиостанции «Эхо Пензы» председатель регионального правительства Николай Симонов и ведущий программы «События и мнения» (16+) Семен Вахштайн.

«Бороться за сохранение и создание каждого рабочего места!» - с таким девизом в новый 2017 год собирается войти Николай Симонов и возглавляемое им правительство Пензенской области. В эфире радиостанции «Эхо Пензы» Николай Петрович поделился планами и соображениями на предстоящие 12 месяцев. По его мнению, резких колебаний в экономике ни вверх, ни вниз не ожидается.



«Мы не планируем резкого снижения объемов по всем отраслям. Никаких резких падений мы не видим, в том числе и по сельскохозяйственной отрасли. По малому среднему бизнесу, я говорю в целом конечно, нельзя сказать о каждом субъекте, но, тем не менее, тоже нет такого прогноза о сокращении объемов малого и среднего бизнеса. Где-то 106% по прогнозам мы видим улучшение бюджета всех составляющих», - рассказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Также существуют планы по строительству новых и расширению уже работающих предприятий в регионе. Правительство активно работает над привлечением крупного инвестора в сельском хозяйстве - завод по глубокой обработке пшеницы с объемом вложений 12 миллиардов рублей может быть построен в Сердобском районе. Там же планируется наладить производство грибов – инвестор приступит к работе уже в следующем году. В 2017-м продолжится поддержка и существующих крупных предприятий.

«Каменский сахарный завод, французская компания акционер. Очень большие средства вложены. Проведена реконструкция, которая позволила в два раза повысить производственные мощности этого предприятия. Сейчас колоссальный проект идет на «Маяке» - совместное предприятие с немецким производителем. Я думаю, 2017 год - начало 2018 года будет смонтирована бумагоделательная машина, которой аналогов даже в Европе на сегодняшний день нет», - рассказал Николай Симонов.

Также председатель правительства отметил, что одна из задач на 2017 год - стабилизировать строительную отрасль. В этой сфере в уходящем году возникали проблемы.

Экономика

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