Симонов пообещал отремонтировать палаты в спасской детской больнице

В Спасском районе Пензенской области отремонтируют палаты в детском отделении местной больницы. С жалобой на их состояние к председателю правительства региона Николаю Симонову во время личного приема обратилась местная жительница. Как выяснилось, проектно-сметная документация на ремонт детского отделения уже подготовлена.

«Я являюсь многодетной мамой, у меня трое прекрасных деток. Недавно столкнулась с проблемой: когда мы пришли в отделение нашей больницы, там палаты не очень хорошо оборудованы, персонал, конечно, душевный, старается это все сгладить, компенсировать, но горячей воды нет, хотелось бы обновить санузел», - рассказала жительница Спасска Наталья Белова.

«Давайте поставим себе задачу. Если во второй половине года мы получим лимиты, быстренько торги проведем. Думаю, что до конца 2020-го сможем выполнить объем работ, о которых вы говорите», - ответил Николай Симонов.

На капитальный ремонт планируют потратить около двух с половиной миллионов рублей. Председатель регионального правительства также поручил своевременно оснастить отремонтированное отделение новым оборудованием.

Во время личного приема жители Спасска обратились также с жалобой на автобусное сообщение с Пензой. Сейчас они могут оказаться в областном центре не ранее 11:00. Николай Симонов поручил разобраться в ситуации.