Симонов пообещал отремонтировать палаты в спасской детской больнице

06 февраля 2020, 19:02Общество
В Спасском районе Пензенской области отремонтируют палаты в детском отделении местной больницы. С жалобой на их состояние к председателю правительства региона Николаю Симонову во время личного приема обратилась местная жительница. Как выяснилось, проектно-сметная документация на ремонт детского отделения уже подготовлена.
«Я являюсь многодетной мамой, у меня трое прекрасных деток. Недавно столкнулась с проблемой: когда мы пришли в отделение нашей больницы, там палаты не очень хорошо оборудованы, персонал, конечно, душевный, старается это все сгладить, компенсировать, но горячей воды нет, хотелось бы обновить санузел», - рассказала жительница Спасска Наталья Белова.
«Давайте поставим себе задачу. Если во второй половине года мы получим лимиты, быстренько торги проведем. Думаю, что до конца 2020-го сможем выполнить объем работ, о которых вы говорите», - ответил Николай Симонов.
На капитальный ремонт планируют потратить около двух с половиной миллионов рублей. Председатель регионального правительства также поручил своевременно оснастить отремонтированное отделение новым оборудованием.
Во время личного приема жители Спасска обратились также с жалобой на автобусное сообщение с Пензой. Сейчас они могут оказаться в областном центре не ранее 11:00. Николай Симонов поручил разобраться в ситуации.
06 февраля 2020, 19:16В Спасском районе 122 ветеранам вручат медали к 75-летию Победы
06 февраля 2020, 19:14Начальник пензенского УМВД провел личный прием граждан
06 февраля 2020, 19:09Пензенское УФАС зафиксировало в пензенских аптеках рост цен на маски
06 февраля 2020, 19:06В центре «На Ленинградской» будут функционировать не менее 25 кружков
06 февраля 2020, 19:02Симонов пообещал отремонтировать палаты в спасской детской больнице
06 февраля 2020, 17:58Пензенский губернатор встретился с замом генпрокурора страны
06 февраля 2020, 17:39Пензячка жалуется на частую поломку машины из-за ужасной дороги
06 февраля 2020, 17:08Кузнечанин может сесть за пьяное вождение