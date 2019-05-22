Сильный удар. На ул. Суворова сбили мужчину

Вечером 21 мая в центре Пензы произошло ДТП. Очевидцы разместили фото с места происшествия в Сети .

Авария произошла на улице Суворова напротив дома №154. По словам очевидцев, машина ехала на высокой скорости и сбила идущего по переходу мужчину.

«У Opel лобовое разбито и пол крыши помято, видимо, жесть. Что с пешеходом?» - написал пользователь Сергей.

Мужчине ответили, что, скорее всего, он получил тяжелые травмы. На месте происшествия очень долго стояла «скорая». Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».