Сильный удар. На ул. Суворова сбили мужчину

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22 мая 2019, 09:32Происшествия
Вечером 21 мая в центре Пензы произошло ДТП. Очевидцы разместили фото с места происшествия в Сети .
Авария произошла на улице Суворова напротив дома №154. По словам очевидцев, машина ехала на высокой скорости и сбила идущего по переходу мужчину.
«У Opel лобовое разбито и пол крыши помято, видимо, жесть. Что с пешеходом?» - написал пользователь Сергей.
Мужчине ответили, что, скорее всего, он получил тяжелые травмы. На месте происшествия очень долго стояла «скорая». Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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