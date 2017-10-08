Швейное предприятие Кузнецка сшило форму для пенсионеров

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
08 октября 2017, 15:12Общество
Одно из швейных предприятий Кузнецка поддержало любителей скандинавской ходьбы. Для группы пенсионеров из клуба «Возрождение» были пошиты специальные куртки. В новой форме мужчины и женщины старше 55 лет приняли участие во всероссийской спартакиаде пенсионеров.
Клуб любителей скандинавской ходьбы «Возрождение» один из самых многочисленных в Кузнецке. Сейчас объединение насчитывает около ста человек в возрасте от 55 до 80 лет. Они ведут здоровый и активный образ жизни и привлекают к этому других.
«Мы ходим в ФОК два раза в неделю, занимаемся в бассейне два раза в неделю и один раз ходим со скандинавскими палками в лес на гору. Кроме того, мы каждый день по два часа ходим каждый в своем районе с палочками», - рассказала руководитель клуба пожилых людей «Вдохновение» Татьяна Егорова.
Член клуба для пожилых «Вдохновение» Раиса Зотова поделилась, что после регулярных занятий стала лучше себя чувствовать.
«Сердце начало работать хорошо, суставы работают хорошо. Все работает хорошо, все прекрасно», - сказала она.
Участникам клуба, пропагандирующим здоровый образ жизни, кузнецкие предприниматели преподнесли подарок - новую спортивную форму, чтобы участвовать в состязаниях.
«Была спартакиада пенсионеров, мы там участвовали. Были самыми нарядными, самыми красивыми, за что благодарим наше руководство. Пошили нам эти курточки. Замечательные, красивые. Каждому. Были нарядными. Большое спасибо производству швейному», - поблагодарила Татьяна Егорова.
В дальнейшем члены клуба планируют использовать новую форму для повседневных занятий спортом и участия в состязаниях по скандинавской ходьбе.
09 октября 2017, 12:02Пензенцы просят вернуть автобусу №70 остановку напротив ДВС
09 октября 2017, 11:37В Пензенской области сняли с продажи центнер мяса
09 октября 2017, 11:04Пензенцы жалуются на грязь в кафе на пр. Победы рядом со школой
09 октября 2017, 10:36В Каменке пешеход оказался под колесами иномарки
09 октября 2017, 10:06В Пензе коммунальщики месяц не могут убрать спиленные ветки
09 октября 2017, 09:32В Нижнем Ломове жители общежития сидят без тепла – ЖК
08 октября 2017, 15:12Швейное предприятие Кузнецка сшило форму для пенсионеров
08 октября 2017, 14:50В Пензе на улице Калинина полицейские ликвидировали притон