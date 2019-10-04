Шуист встал. Пензенец рассказал о гигантской пробке из-за ДТП

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 октября 2019, 14:34Происшествия
В Пензе в микрорайоне Шуист днем 4 октября произошла авария. Очевидец рассказал о случившемся в Сети.
Пользователь опубликовал в группе соцсети ВКонтакте» фото с места происшествия и уточнил, что на улице Чаадаева примерно в 12:20 посередине дороги столкнулись Renault Duster и КамАЗ.
«В сторону Шуиста образовалась гигантская пробка. Машины стоят уже больше 40 минут», - добавил автор поста.
Официальной информации о случившемся нет. Напомним, сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
04 октября 2019, 19:44В Сурске благоустроили парк
04 октября 2019, 19:33В Пензе росгвардейцы сдавали экзамен на право ношения черного берета
04 октября 2019, 19:29На пензенском «Экспрессе» планируют показывать японские фильмы и передачи
04 октября 2019, 19:26Учитель математики из пензенской гимназии получила президентский грант
04 октября 2019, 19:21В Пензе на благоустройство городских парков и скверов выделят 20 млн руб
04 октября 2019, 19:18Для общегородского субботника в Пензе заготовили саженцы
04 октября 2019, 19:03В пензенском артинституте провели экскурсию для потенциальных курсантов
04 октября 2019, 17:59В Пензе ищут подрядчика для реконструкции Фонтанной площади