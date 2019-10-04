04 октября 2019, 14:34Происшествия

Шуист встал. Пензенец рассказал о гигантской пробке из-за ДТП

В Пензе в микрорайоне Шуист днем 4 октября произошла авария. Очевидец рассказал о случившемся в Сети.

Пользователь опубликовал в группе соцсети ВКонтакте» фото с места происшествия и уточнил, что на улице Чаадаева примерно в 12:20 посередине дороги столкнулись Renault Duster и КамАЗ.

«В сторону Шуиста образовалась гигантская пробка. Машины стоят уже больше 40 минут», - добавил автор поста.

Официальной информации о случившемся нет. Напомним, сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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