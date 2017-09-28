28 сентября 2017, 19:15Общество Шоу пензенских дизайнеров решено сделать традиционным В Пензе состоялось главное модное событие года. Три месяца понадобилось организаторам «Fashion Festival» на подготовку к ответственному показу. Праздников подобного масштаба в городе не было давно.

Пенза - край талантов. Показ коллекций одежды пензенских дизайнеров, организованный в рамках «Fashion Festival», еще раз это подтвердил. Модное дефиле прошло с большим успехом.

На модном шоу в центре внимания три имени: Алена Стародубова, Людмила Елагина и Станислава Снегурева. Коллекции, созданные этими талантливыми модельерами, обладают особым шармом и отражают дух времени. Актуальный трикотаж, стильные вечерние платья и модные комбинезоны с элементами эко-кожи притягивают взгляды и удивляют изяществом линий и качеством кроя.

Те, кто пришли на «Fashion Festival», были приятно удивлен. Однако у организаторов показа масштабные планы - модное шоу пензенских дизайнеров решено сделать традиционным.

«Это мероприятие планируется сделать с определенной периодичностью, как проходят показы высокой моды в Париже весной и осенью. Вполне возможно, что весной мы увидим очень красивое шоу. Там будет принимать участие гораздо больше дизайнеров из Пензы», - рассказала сценарист и режиссер «Fashion Festival» Юлия Крайнова.

Праздник высокой пензенской моды длился почти два часа. Дизайнеры планируют сделать весеннее дефиле в Пензе более масштабным.

Общество

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