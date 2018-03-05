Шоу-балет «Фараон» представит пензенцам новую программу

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05 марта 2018, 19:31Культура
Пензенский шоу-балет «Фараон» вернулся на сцену после длительного творческого перерыва. Артисты представили публике яркие постановки и смелые эксперименты в лучших традициях коллектива. Программу под названием «Мама» (6+) подготовили специально к Международному женскому дню и презентовали во Дворце культуры железнодорожников.
Пензенского зрителя пригласили в путешествие по Индии. Артисты шоу-балета «Фараон» презентовали хореографические постановки разных жанров и стилей.
«Мы подобрали номера, они не только этнические, но и современные - джаз-модерн, восточный танец. Это гремучая смесь эстрадного и индийского танцев», - пояснил художественный руководитель шоу-балета «Фараон» Андрей Бобиков.
Концерт посвятили родителям, назвав программу «Мама». Руководитель шоу-балета отмечает, индийский танец - это, прежде всего, передача мастерства от матери к детям. Вот и сейчас, прежде чем выйти на сцену, последние наставления танцовщицы принимают от самых близких людей. Они знают, каких трудов стоит подготовка к каждому выступлению.
«Каждый костюм шьется из индийского сари, у нас своя портниха, костюмы достаются, можно сказать, потом и кровью», - рассказала бабушка участница шоу-балета «Фараон» Елена Дробина.
Концерт в преддверии 8 Марта - это еще и отчет за последние полгода. Много часовые репетиции четыре раза в неделю позволили артистам подготовить два десятка номеров. Коллектив вернулся на сцену после длительного творческого перерыва и теперь готов работать еще активнее, чтобы удивлять публику свежими идеями.
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