Шоколад с мясом. Пензенец купил печенье с мерзкой начинкой

Фотографию продукта мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он купил в супермаркете печенье в шоколаде с арахисом. Когда он открыл упаковку, пришел в шок: там его ожидал ползающий сюрприз. На печенье были белые червяки.

Приятного аппетита», - написал он.

Пользователи в комментариях принялись шутить о том, что пензенцу нужно радоваться, потому что ему буквально подарили белок. «Шоколад с мясом», «полезно», «если живность завелась, значит, шоколад натуральный, радуйтесь», - писали они.

Напоним, что в случае приобретения некачественного продукта, необходимо обратиться в управление Роспотребнадзора, пишет ИА «Пенза-Пресс».