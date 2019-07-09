Шоколад с мясом. Пензенец купил печенье с мерзкой начинкой

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09 июля 2019, 11:02Общество
Житель Пензы рассказал в Сети об омерзительной покупке печенья.
Фотографию продукта мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он купил в супермаркете печенье в шоколаде с арахисом. Когда он открыл упаковку, пришел в шок: там его ожидал ползающий сюрприз. На печенье были белые червяки.
Приятного аппетита», - написал он.
Пользователи в комментариях принялись шутить о том, что пензенцу нужно радоваться, потому что ему буквально подарили белок. «Шоколад с мясом», «полезно», «если живность завелась, значит, шоколад натуральный, радуйтесь», - писали они.
Напоним, что в случае приобретения некачественного продукта, необходимо обратиться в управление Роспотребнадзора, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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