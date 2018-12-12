Шокирующие кадры. В Кузнецке на улице бросили труп лося

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12 декабря 2018, 17:59Общество
Жители Кузнецка Пензенской области поделились шокирующими кадрами. Они сообщили в Сети о разбросанных по улице останках лося.
Автор рассказал в группе соцсети «ВКонтакте», что это произошло днем 12 декабря.
«Валяется тушка лося. Вернее, голова и шкура. Детишки в школу ходят, перешагивают через это! Мусоровоз, естественно, забрал утром только бытовые отходы. Останки лося так и лежат», - написал местный житель.
Пользователи отнеслись к записи неоднозначно, кто-то воспринял это так же, как и автор, а кто-то решил пошутить.
«У кого камин дома, заберите для декора», - написал подписчик Андрей.
«Возьмите на тулуп себе или шаурму», - пошутил Алексей.
Кузнечанка предположила, что шкуру притащили из мусорного бака местные собаки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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