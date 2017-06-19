Шокирующее видео: на ул. Кураева иномарка мчится на мужчину с ребенком

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19 июня 2017, 17:31Происшествия
Видео с ДТП опубликовал на своей странице в «Фэйсбуке» пензенский предприниматель Игорь Зайдман.
Авария произошла в субботу вечером, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
На записи видно, что водитель мчится на большой скорости по улице Кураева в сторону улицы Московской. Мужчина с мальчиком идут по тротуару, когда иномарка съезжает с проезжей части и на полном ходу несется на пешеходов.
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