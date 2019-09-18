Шофер пензенской районной газеты пересел на новый автомобиль

Редакции 26 районных газет получили новые автомобили. Напомним, в 2018 году на всероссийском медиафоруме в Пензе руководители печатных изданий попросили обновить автопарк. Имеющиеся в их распоряжении машины прослужили, как минимум, десять лет и после езды по сельским дорогам находятся не в самом хорошем техническом состоянии. В этом убедилась съемочная группа телеканала «Экспресс».

Водителю Александру Сергунину было неловко показывать, что внутри у стареньких «Жигулей». От времени автомобиль насквозь проржавел. Многие детали - не родные, взяты от других отечественных машин. Заменить отдельные шланги на так называемые резинки - тоже выдумка Александра Александровича. В ход идет даже скотч: им водитель обклеил самую неприглядную часть капота. Хотя еще вчера единственный служебный автомобиль бессоновской газеты был и вовсе разобран.

«Волнуемся за нашего водителя. Он хоть и скромный человек, но выдающийся, воин-афганец, у которого хорошая боевая закалка, и он очень трепетно относится к технике, которая ему доверена», - сказала сотрудник печатного издания «Наша газета. Бессоновские известия» Татьяна Козлова.

Тираж издания - 3000 экземпляров. Самые отдаленные от райцентра точки - это Александровка в так называемой бессоновской зоне и Трофимовка - в чемодановской. Но на этот раз повезло, группа направилась по новой дороге в село Полеологово. Героиня - директор местной школы, которая более 20 лет преподает словесность, играет в любительском театре и на свой манер занимается изобразительным искусством.

«Их интересуют наши творческие успехи, работа музея «Полеологовский сувенир». Также обо мне была статья как о творческом человеке, который занимается вышивкой», - рассказала она.

Портретные зарисовки - от учителей до трактористов и бизнесменов, уверены журналисты, - главное богатство районной газеты. Правда, не всегда получается добраться до таких примечательных людей.

«Ездим на дальние расстояния. И на старой машине это стало невозможно. Каждый раз у нас возникает чувство страха, что мы элементарно можем заглохнуть где-нибудь посреди дороги, опоздать на интервью или просто подвести человека, лишиться материала», - сказала корреспондент печатного издания «Наша газета. Бессоновские известия» Ксения Кузнецова.

Еще одна мечта журналистов районной газеты - чтобы их газета была доступна каждому жителю Бессоновского района. В основном, это пожилые люди, которые не пользуются интернетом и всегда рады отыскать на странице местной газеты своих знакомых.

«Давно ее выписываю, интересно. Я - пенсионер, мне 73-й год. У нас с бабушкой есть огород, куры, поросят держим», - рассказал житель села Полеологово Владимир Киреев.

Доставляет и журналистов, и газеты Александр Александрович. Водитель признается, что выбрал такую работу, потому что она интересная. Сам же мужчина, как многие читатели и герои районной газеты, долгие годы занимался тяжелым трудом и прожил в селе всю свою жизнь. На прежнем, старом, автомобиле это был последний трудовой рейс.

«Вся моя жизнь прошла в селе. Был конюхом, плотником, трактористом, шофером. Сам тоже читаю газету, интересуюсь», - сказал он.

Еще в двух районах местные газеты самостоятельно купили автомобили, поэтому у них пока нет потребности в редакционном транспорте. Осматривают и проверяют техническое состояние машин сами водители. С инициативой покупки новых автомобилей для редакций районных газеты выступили в 2018 году на всероссийском медиафоруме в Пензе.

«Буквально в течение месяца я посетила несколько редакций и продолжу визиты. Безусловно, районные газеты востребованы, люди их читают, и об этом не нужно забывать», - отметила начальник Департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области Екатерина Шнайдер.

Ключи от новых автомобилей редакторам вручил губернатор Иван Белозерцев и отметил, что районные газеты должны в большей мере сфокусироваться на человеческих историях и историях успеха.

«Хотелось попросить, чтобы вы больше давали информации о своем районе, о людях, о передовиках производства, они у нас есть в сфере развития сельского хозяйства, бизнеса, есть учителя и прекрасные директора школ», - сказал глава региона.

Необходимости в большей степени уходить в интернет, уверены специалисты, у районных газет нет. Однако забывать об этом тоже нельзя. Все-таки для многих журналистов из области и России источниками информации становятся районные газеты. А Александр Александрович за рулем уже нового автомобиля теперь не сомневается, что сможет добраться с корреспондентами до каждого героя и читателя.