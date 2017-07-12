В школы Пензы поступила первая партия новых учебников

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12 июля 2017, 18:13Образование
Запастись учебниками к началу нового учебного года. К 1 сентября книжный фонд общеобразовательных учреждений пополнится более чем на 148 тысяч экземпляров. В пензенские школы привезли первую партию методической и художественной литературы.
Упаковку за упаковкой семиклассники из школы №68 заносят в библиотеку новые учебники, по которым им предстоит постигать науки. Это первая партия учебной литературы, которую привезли в пензенские школы.
«В школе №68 учатся 142 человека, мы для них заказывали учебники по всем предметам. Седьмые классы переходят на ФГОС, и мы полностью получили нужные учебники», - рассказала педагог-библиотекарь школы №68 г. Пензы Ирина Ельникова.
В 2017 году в полном объеме поступили учебники также для вторых и восьмых-девятых классов в школы области, которые работают по новым федеральным образовательным стандартам. Средства на 148 тысяч 681 экземпляр учебной литературы выделили в рамках госпрограммы «Развитие образования в Пензенской области».
«На приобретение в образовательные учреждения учебной литературы было предусмотрено около 52 миллионов рублей. Заключены восемь государственных контрактов с издательствами - обладателями исключительных прав на учебную литературу. С 2017 года школьники в обязательном порядке должны изучать второй иностранный язык. В школе №68 - французский. Современные, красочные книги для пятых и шестых классов поступили сюда впервые», - сообщила ведущий специалист-эксперт управления развития общего образования министерства образования Пензенской области Алла Котенкова.
Получить все посылки с полезным грузом планируют до 20 августа. Так что, начиная с 1 сентября, на занятиях пензенские школьники будут листать уже новенькие учебники.
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