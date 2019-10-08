Школы и детские сады Пензенской области сдали 28 тонн макулатуры

За сентябрь в рамках проекта «ВторБум» 8 школ и детских садов Пензенской области сдали на переработку 28 тонн макулатуры и пластиковых бутылок.

Для школ-участников проекта волонтеры провели 8 экологических уроков, а в детских садах организовали выставки плакатов, посвященные теме раздельного сбора отходов.

«На данный момент лидером является школа №2 города Нижний Ломов, собравшая более 13 тонн макулатуры», - сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

К проекту «ВторБум» пензенское отделение движения «ЭКА» приглашает присоединиться образовательные организации, учреждения культуры, здравоохранения, иные государственные учреждения, органы государственной власти, коммерческие предприятия, а также общественные организации и всех неравнодушных людей. Самых активных участников организаторы поощряют раз в полгода на торжественных природоохранных мероприятиях.

Заявку на участие можно оставить на официальном сайте проекта «ВторБум».

Возрастные ограничения – 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».