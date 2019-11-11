Школу в Заречном закрыли на карантин

Школа №221 города Заречный Пензенской области закрыта на карантин в связи с массовым заболеванием учеников. 7 ноября учащиеся, в основном, младшеклассники, пожаловались на тошноту, рвоту и боли в области живота. Специалисты-эпидемиологи в срочном порядке провели расследование.

«Расследование продолжается. Пока нет окончательных результатов лабораторного контроля, но, по всей видимости, все пробы воды и продуктов удовлетворительны. Согласно предварительному заключению - это ротавирусная или норовирусная этиология», - прокомментировала главный санитарный врач Заречного Людмила Куликова.



За медицинской помощью обратились более 20 школьников, один был госпитализирован. Результаты лабораторного контроля взятых в образовательном учреждении проб и обследования детей будут готовы к концу недели. Карантин в школе продлится до 13 ноября.