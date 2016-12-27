Школьнику из Каменки вручили медаль за спасение утопающего

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 декабря 2016, 18:52Общество
В профессиональный праздник ведомственных наград и благодарственных писем удостоились лучшие сотрудники управления МЧС Пензенской области. В их числе оказался и пятиклассник из Каменки Владислав Григорьев. Минувшей весной он спас товарища, который едва не утонул в бассейне.
На вопрос, кем он хочет стать, школьник из Каменки Влад Григорьев, не раздумывая, отвечает - спасателем. Благо есть опыт, и какой! Этой весной подросток с друзьями отправился в бассейн, там едва не произошла трагедия.
«Мы с другом надевали очки, а другой зашел в воду и попытался поплыть, но он утонул. Нам какая -то бабушка кричала: «Мальчик, мальчик утонул, давно не выныривает из воды». Он первый нырнул, у него очки слетели, а я за ним нырнул и вытащил друга», - рассказал Владислав Григорьев.
Вытащив товарища из воды, Влад сделал ему искусственное дыхание. Тем временем подоспели медики.
«Позвонил мне мой сын и попросил сообщить маме мальчика, который тонул, что его увезли в больницу. Мы, конечно, были сначала в шоке. Но потом сказали, что все нормально», - рассказала мама школьника Анна Григорьева.
За самоотверженность и героизм Влад был представлен к награде. Медаль «За спасения погибших на водах» юному жителю Каменки вручили в торжественной обстановке, на праздновании Дня спасателя.
И, конечно, среди награжденных были герои дня, люди, чья работа - помогать всем, кто в этом нуждается. Благодарственные письма губернатора, как оценка их мужества и профессионализма. Праздничная часть продолжилась концертом.
27 декабря 2016, 20:01Савельев рассказал о проделанной работе в 2016 году. Интервью
27 декабря 2016, 19:50Пензенская область – в числе лидеров по продолжительности жизни
27 декабря 2016, 19:41Сотрудники ТРК «Экспресс» отмечены наградами Законодательного Собрания
27 декабря 2016, 19:31Симонов рассказал, что ждет экономику Пензенской области
27 декабря 2016, 18:56За строительством Спасского собора в Пензе следит патриарх
27 декабря 2016, 18:52Школьнику из Каменки вручили медаль за спасение утопающего
27 декабря 2016, 18:44В Кузнецке завершили работу над «Книгой памяти»
27 декабря 2016, 18:37В Пензе театральный коллектив колледжа подготовил новогоднюю сказку