Школьников из села Головинщино возил преступник

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
08 июля 2019, 13:33Общество
В школе села Головинщино Пензенской области выявили нарушения законодательства об образовании и трудового законодательства.
Несмотря на требования не допускать к работе в школе людей с судимостями, в образовательное учреждение устроили водителя, который отбывал уголовное наказание за преступления против жизни и здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
После того, как прокуроры выяснили это, мужчину уволили, пишет ИА «Пенза-Пресс».
08 июля 2019, 19:37Губернатор поручил вернуть водоснабжение в районах в кратчайшие сроки
08 июля 2019, 19:33В Пензе увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте
08 июля 2019, 19:29В Спутнике с размахом отметили Сабантуй
08 июля 2019, 19:26В «Тарханах» прошел 48-й Лермонтовский праздник поэзии
08 июля 2019, 19:21В Пензе прошел чемпионат России по «Московской пирамиде»
08 июля 2019, 19:12На фестивале «Том Сойер Фест» пензенцев обучают азам строительства
08 июля 2019, 19:07В турнире «Кузнецкий» рубеж» приняли участие около 70 спортсменов
08 июля 2019, 19:03Пензенские приставы разыскивают хозяина антикварного магазина