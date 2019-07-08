Школьников из села Головинщино возил преступник

В школе села Головинщино Пензенской области выявили нарушения законодательства об образовании и трудового законодательства.

Несмотря на требования не допускать к работе в школе людей с судимостями, в образовательное учреждение устроили водителя, который отбывал уголовное наказание за преступления против жизни и здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

После того, как прокуроры выяснили это, мужчину уволили, пишет ИА «Пенза-Пресс».