11 июля 2017, 22:03Образование Школьники в кузнецком лагере «Ласточка» выпускают «живую» газету Чистый лесной воздух, подвижные игры и хорошее питание – все необходимое для полноценных каникул нашли школьники Пензенской области, отдыхающие в лагере «Ласточка».

Очередной день в детском оздоровительном лагере «Ласточка» юные жители Кузнецкого района проводят с пользой для здоровья. Активному отдыху не мешает даже не совсем летняя погода.



Большинство школьников уже не раз отдыхали в «Ласточке». Но есть и те, кто в лагере впервые. У них впечатлений особенно много.



Эта смена - экологическая. В лагере организован раздельный сбор мусора. Пластик, бумагу и другие отходы ребята складывают в разные контейнеры. Тематике смены соответствует и культурная программа.



«Каждый день у нас есть выпуск «живой» газеты - «Весть экспедиции». В течение дня научные сотрудники из каждого отряда собирают материал о каком-либо селе Кузнецкого района и вечером проводят презентацию. Рассказывают о людях села, об истории создания, о животном, растительном мире», - рассказала старшая вожатая детского оздоровительного лагеря «Ласточка» Татьяна Корочкина.

Половина отдыхающих в «Ласточке» ребят – спортсмены. Для них в распорядке дня предусмотрены тренировки, а после - репетиции. Вечером состоится выступление на конкурсе, посвященном Дню мужества.

В лагере «Ласточка» - четыре отряда. Достижения каждого из них фиксируют, а в завершении смены определят наиболее активных участников.

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