16 октября 2017, 14:21Общество Школьники решали задачи в Пензенском отделении Центробанка Разгадать финансовые ребусы, увидеть скрытые знаки банкноты и посидеть за рулем инкассаторской машины. Это и не только смогли посетители Пензенского отделения главного управления Центрального банка России, там прошел День открытых дверей. Познакомиться с миром финансов пожелали более 700 человек, в основном - школьники. Для них организовали несколько игровых и познавательных площадок.

Без труда дети находят и деньги, и премии, и фонды. Такие финансовые головоломки молодежь щелкает как орешки. Отгадать слова, связанные с работой банков, и решить непростые экономические ребусы юным пензенцам предложили сотрудники регионального отделения Центрального банка России. В День открытых дверей здесь было представлено несколько площадок. Пока школьники помладше решали письменные задачки, старшеклассники состязались в игре «Самый умный».

В то время, как одни проверяли свои знания в экономике, другие получали новую финансовую информацию. Специалисты банка провели лекцию и показали документальный фильм. Гостям рассказали об истории Банка России, денежного обращения в Пензенской области, а также об особенностях национального платежного инструмента – карты «Мир». А в музее посетители смогли увидеть старые монеты, а также оборудование, на котором работали сотрудники пензенского отделения в прошлом веке.

Такой День открытых дверей прошел во всех региональных отделениях Центробанка России. В 2017 году он был приурочен к выпуску новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. В оборот их будут вводить поэтапно. Сначала их получит Москва, а также те регионы, которые на них изображены - Дальний Восток и Крым, затем новые купюры появятся в остальных регионах.

«С 12 октября, в момент официального ввода новых номиналов, банковское и кассовое оборудование тестируется уже с использованием новых банкнот. Настройка оборудования займет некоторое время и массовый ввод купюр начнется в декабре, когда банки предприятий и торговли завершат подготовку», - пояснил заместитель управляющего отделением Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ по Пензенской области Роман Тюняев.

Жителям Пензы показали, как выглядят новые купюры и рассказали об их особенностях и основных защитных признаках. Кстати, выпуск новых денег - это первое с 2006 года обновление номинального ряда банкнот. А еще посетители банка узнали, как отличить подлинную банкноту от поддельной, увидели, как происходит пересчет и сортировка банкнот и монет.

День открытых дверей в Пензенском отделении Центробанка России проходит каждую неделю по четвергам. Любой желающий может попасть в музей банка и прослушать познавательную лекцию (0+).

«Чтобы попасть в отделение, вам нужно иметь при себе паспорт, вам сделают пропуск. Также наши специалисты могут выйти в вашу организацию, учебное заведение с определенными лекциями, чтобы рассказать вам о банковских картах, что такое Банк России. Для этого нужно оставить заявку», - сказала начальник отделения платежных систем расчетов Елена Сафьянова.

Однако так масштабно акция Центробанка проходит только раз в году. В этот день разрешается даже осмотреть салон инкассаторской машины и сесть за руль спецавтомобиля. В 2018 году сотрудники Центробанка обещают гостям дать примерить бронежилеты и шлемы.

Общество

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