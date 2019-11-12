Школьники опасаются за жизнь. В Арбеково машины ездят по тротуарам

В Пензе на улице Лядова, 12 автомобили ездят по тротуарам. Об этом юные местные жители рассказали в «Жалобной книге» информагентства.

«Мы, жители микрорайона и ученики школы №67, мешаем машинам, которые сигналят и, если не уходишь в сторону, едут за нами прямо по пяткам. К магазинчикам, которые находятся здесь же, подъезжают машины с товаром прямо к дверям, на тротуар. Они уверены, что это проезжая часть. Асфальт проваливается», - написали пензенцы.

Информагентство готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации. Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». На все вопросы они получат ответы ведомств.

Ранее пензенцы сообщали о подобной ситуации на улицах Толстова и Ворошилова рядом с филиалом детского сада №88 и школой №58, пишет ИА «Пенза-Пресс».