Школьники из Пензы выступят на всероссийском конкурсе юных пожарных

На базе детского оздоровительного лагеря «Юность» прошел слет дружин юных пожарных в рамках регионального проекта «Сохраним жизнь себе и детям». За право выступить на всероссийском этапе соревнований состязались 14 команд со всей Пензенской области.

Участники слета дружин юных пожарных точно знают, как пользоваться огнетушителем, поэтому с небольшим возгоранием справляются без проблем. У них за плечами - не одна неделя тренировок, в течение которых они успели освоить основы этой опасной профессии. Привыкли они и к огнеупорному костюму, который настоящий пожарный должен надевать за считанные секунды.

«Мы собирались с утра в школе и поехали в пожарную часть в Лунинский район. Там мы репетировали, как правильно разворачивать и сворачивать рукав, как пользоваться огнетушителем, а также прошли основы медицинской подготовки», - рассказал участник слета Дмитрий Низкий.

Участниками стали 14 команд школьников со всей Пензенской области. Они должны были преодолеть восемь этапов, среди которых не только тушение огня и работа с пожарной техникой, но и помощь пострадавшему человеку. По словам судей, они ждали от ребят высоких результатов, ведь пензенские школьники не раз становились призерами всероссийских соревнований.

«Задача - научить людей принимать в минуту опасности правильные решения, потому что от этого зависит спасение человеческой жизни. Мы иногда ищем героев на стороне, а они среди нас, просто нужно понимать, как себя вести в экстремальной ситуации», - отметил председатель совета Пензенского областного отделения «Всероссийского добровольного пожарного общества Алексей Булыгин.

Следующим этапом для пензенских школьников станет финал пятого всероссийского смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России» (12+).