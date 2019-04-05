Пензенские школьники сразились с казахскими в «Креатив-бой»

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05 апреля 2019, 19:31Образование
В Пензе состоялся «Креатив-бой». Это второй региональный этап интеллектуальной игры среди городских и районных школьных команд. Турнир основан на методах ТРИЗ-педагогики, где ТРИЗ - это теория решения изобретательских задач. Эксперты называют такое педагогическое направление «образованием будущего».
Игра называется «Креатив-бой», потому что задачи там возможно решить только творчески. За короткое время командам нужно ответить на вопросы, лишь косвенно связанные с математикой, биологией, историей и другими науками. Например, как в Древнем Египте могли делать ровные отверстия в граните, если в те времена еще не было технологий сверления? Чтобы ответить на него, требуется не только знание законов физики и технологии, а умение нестандартно мыслить и работать в команде.
«Надо очень много думать, естественно, не одному, а команде, а также развивать мышление. Мы работаем сообща, не молчим, если не будет коммуникации, то проиграем», - рассказал участник турнира Максим Усяев.
В финале приняли участие лучшие восемь команд области, а на первом этапе этой интеллектуальной игры их было 200. В заключительном турнире к пензенским школьникам присоединись также участники из Казахстана, они играли дистанционно, по видео-конференц-связи.
Сама игра «Креатив-бой» основана на методах ТРИЗ-педагогики. Это направление появилось в нашей стране в конце 80-х. Ее цель - формирование у детей нестандартного мышления и воспитание творческой личности. Одним из главных экспертов является Анатолий Гин, вице-президент международной ассоциации ТРИЗ по вопросам образования. Он также принял участие в игре в качестве ведущего. По его мнению, ТРИЗ-педагогика - это новая эра школьного образования.
«Традиционная система образования была построена в индустриальную эпоху, то есть она сформирована примерно 250-300 лет назад, поэтому нужна какая-то новая концепция. Мы встраиваем в наши методы решение изобретательских задач с помощью исследовательского мышления. Это то, что сегодня нужно человек на пороге нового мира», - сказал Анатолий Гин.
По словам московского эксперта, Пензенская область является лидером в стране по внедрению в систему образования методов ТРИЗ-педагогики. Это работу в нашем регионе активно начали в 2013 году.
«Эта технология сейчас внедрена более чем в 60% школ. Есть положительные результаты и у детей, и у учителей. Мы участвуем в ТРИЗ-саммите - это международный конкурс по данной концепции, с него порядка 80% участников из нашего региона возвращаются победителями», - рассказала директор центра начального общего образования Института регионального развития Пензенской области Алла Маркова.
Сейчас в планах пензенских специалистов образования - обучить еще больше учителей и школьников методам ТРИЗ-педагоги. Учиться решать изобретательские задачи уже в ближайшем будущем должны во всех школах региона как на факультативах, так и на обязательных учебных дисциплинах.
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