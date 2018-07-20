Школьница из Заречного выпустила брошюру-разоблачение мифов по биологии

Лето - прекрасное время не только для отдыха, но и для самообразования. Так считает юная жительница Заречного. Ее прогулки в пензенском зоопарке проходят с научной целью - проверить так называемые биологические ошибки, которые встречаются в детской литературе. Девочка написала брошюру, где подробно разобрала часто встречающиеся заблуждения.

Ее брошюра - повод призадуматься: а часто ли мы заблуждаемся. Елена Аброськина, шестиклассница из школы №220 Заречного, решила написать что-то вроде аналитической заметки под названием «Биологические ошибки в произведениях детской литературы» (0+). Идею подсказала классный руководитель, хотя девочка уже давно была не то чтобы расстроена, но точно огорчена количеством всевозможных заблуждений, которые встречаются в сказках, рассказах и стихах для детей.

«Я встречала биологические ошибки в книжках, которые я читала своей маленькой сестренке. Я решила исследовать эту тему, и оказалось, что этих ошибок достаточно много в разных книжках. Мы с мамой решили составить брошюру, которые помогли бы многим людям выявлять эти ошибки и не заблуждаться», - рассказала девочка.

Ошибки искали в книжках, которые были дома, в библиотеке, у друзей. Немало информации пересмотрели в интернете. Одним из ярких примеров заблуждений Елена считает историю о Маугли.

В книге Киплинга написано: «Юноша был воспитан волками и стал сверхчеловеком - имел разум человека и волчью хватку». На самом деле, если ребенок не научится говорить до пяти-шести лет, его умственное развитие будет сильно отставать от нормы.

А вот самими распространенными ошибками, говорит юная исследовательница, в детских произведениях оказались заблуждения про ежа и страуса. Как считают биологи пензенского зоопарка, мнение о том, что страусы прячут голову в песок, скорее всего, возникло после наблюдений за охотой львов на птиц. Как известно, огромные пернатые всегда спасаются бегством.

«Если страус чувствует, что он устает, или целый прайд его настигает, то он может попытаться таким же образом спрятаться. То есть вы видите, что впереди вас бежит такая двухметровая махина, и тут страус неожиданно подгибает ноги, получается такая небольшая округлая темного цвета кучка, и резко опускает голову вниз. И лев что только видел, что перед ним бежала двухметровая птица и резко ее нет», - объяснила заведующая научно-просветительским отделом пензенского зоопарка Анна Иванова.

Есть еще одна версия причины заблуждения. Елена о ней слышала. Страус любит клевать... почву, а точнее он часто наклоняет голову, чтобы заглатывать маленькие камушки. Это птице нужно для того, чтобы они, находясь в желудке, перетирали твердую пищу. Внутри взрослого пернатого может находиться до киллограмма камней. А вот что касается ежей, то версии о причинах ошибки у юного биолога не оказалось.

«Я очень часто слышала, что ежики едят грибы и яблоки. И мне показалось это странным. Я предполагала, что они не едят яблоки, а питаются либо молоком, либо насекомыми. И предположение оказалось мое верным», - отметила юная зареченка.

Как утверждают зоологи, излюбленное лакомство ежа - насекомые, червяки и слизни, а так как самый колючий на свете зверь - млекопитающее, то и от молока может не отказаться. Верно только одно: еж может насаживать разные фрукты себе на спину.

«На спинке у ежа очень много иголок. И вот между иголочками у него могут заводиться паразиты. Ему очень трудно избавиться от паразитов, потому что он не может, как кошечка, ни умыться, ни почистить себя. И он иногда вываливается в соке фруктов тех же самых, яблок для того, чтобы сок попал на кожу и потом таким образом почистить кожу от паразитов», - рассказала Анна Иванова.

В списке заблуждений, составленном Еленой Аброськиной, - несколько десятков литературных произведений. Юная исследовательница из Заречного считает, что знания об особенностях жизни животных ей могут пригодиться в будущем. Биология - наука, которой она, вероятнее всего, посвятит свою жизнь. Если только не окажется сильнее любовь к рисованию.