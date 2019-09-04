Школке в Кузнецке присвоили имя Юрия Гагарина

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04 сентября 2019, 19:37Образование
С 1 сентября учебное заведение носит имя первого космонавта планеты. Средства на установку памятника выделили местные предприниматели. На церемонию открытия бюста пригласили гостя, который, как и Гагарин, видел Землю из космоса.
«Смотрите, первоклассники. Сегодня вы приходите и садитесь за парту школы имени Гагарина. И никакие времена, политики, никакая система никогда не заменят это имя. Вот увидите, когда ваши внуки пойдут сюда, вы им также будете все рассказывать», - сказал Александр Самокутяев.
«Кто-то хочет быть инженером, так, именно в космосе - самые передовые технологии, кто-то - героем, а что может быть выше подвига полета в космос?» - отметил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
Руководство школы и ученики пообещали, что будут дорожить именем, которое было присвоено учреждению. Еще один повод для гордости за родную школу появился и у выпускников прошлых лет.
«Всегда знали, что в честь Юрия Алексеевича Гагарина школа названа. Теперь будут воспоминания о великом человеке, который первым побывал в космосе. Мы гордимся», - сказал обладатель семи чемпионских поясов в профессиональном боксе, выпускник школы №17 Кузнецка Роман Карамзин.
В завершение церемонии Александр Самокутяев принял участие в высадке деревьев на «Аллее космонавтов». Ее обустроили на территории школы возле памятника Юрию Гагарину.
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