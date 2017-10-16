16 октября 2017, 16:35Общество Школе им. Лермонтова подарят автобус для экскурсий в «Тарханы» Пензенской школе им. Лермонтова передадут автобус для экскурсий в «Тарханы».

Как сообщает пресс-центр облправительства, об этом стало известно на мероприятии, посвященном 203-летию со дня рождения поэта Михаила Лермонтова 15 октября.

Зампред правительства региона Олег Ягов отметил важность события, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Мы отмечаем особенный день – день рождения нашего земляка, великого поэта Михаила Лермонтова. Для меня это своеобразная точка отсчета того, что мы сделали за минувший год, чтобы увековечить его память. В 2017-м году в «Тарханах» состоялся один из самых лучших Дней поэзии, собравший многих почитателей таланта поэта из разных регионов России. Губернатор передал музею бесценные подарки – офицерские эполеты и саблю начала XIX века, а также гравюры времен Отечественной войны 1812 года», - сказал он.

Олег Ягов также проанонсировал фильм о поэте, который скоро появится в эфире местных телеканалов.

«Но главным подарком ко дню рождения поэта в этом году стала первая в Пензенской области именная школа, открытая 1 сентября в Засечном. В учебном заведении, которое носит имя Михаила Лермонтова, обучается 1400 детей и подростков. Губернатор дал поручение в течение учебного года приобрести для школы комфортабельный автобус, чтобы ученики могли приезжать в «Тарханы» на экскурсии», - отметил зампред.

«Мы не будем останавливаться на достигнутом и в следующем году собираемся сделать больше для сохранения наследия поэта, творчество которого продолжает вызывать у жителей и гостей пензенского региона неподдельный интерес», - добавил он.

Общество

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